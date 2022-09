Andreea Chivoiu a devenit campioana nationala la alergare montana

Gorjeanca Andreea Chivoiu este noua campioana nationala la alergare montana pe distanta lunga. Atleta s-a impus in 4h 02 min in cursa de 36 de km desfasurata sambata, 24 septembrie, la Campulung Moldovenesc.Reusita atletei din Gorj reprezinta o noua performanta de exceptie pentru atletismul gorjean. Andreea Chivoiu, care a fost cooptata in vara acestui an in cadrul sectiei de atletism a CSM Targu Jiu, a castigat etapa finala a Campionatului National de Alergare Montana pe distanta lunga si a ... citeste toata stirea