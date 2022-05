Andrei Fulger a ajuns in optimile de finala ale Cupei Romaniei

Luptatorul gorjean Andrei Fulger a reusit o comportare onorabila la prima competitie oficiala la care a luat parte in acest an, Cupa Romaniei U20. Sportivul cu dubla legitimare CSM Targu Jiu - CSS Targu Jiu s-a oprit in optimile de finala ale competitiei care s-a desfasurat in perioada 27-29 mai, la Pitesti.Luptatorul gorjean este pregatit de antrenorul Madalin Gorjanu la CSM Targu Jiu, dar si de profesorul Rares Voicescu, la CSS Targu Jiu. La intrecerile de la Pitesti sportivul a fost la ... citeste toata stirea