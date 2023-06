Primul meci amical al oltenilor de la Universitatea Craiova in Bulgaria a adus si prima accidentare. Andrei Ivan a parasit terenul inca din prima repriza acesta solicitand schimbarea pentru ca acuza dureri la picior.Meciul amical sustinut de olteni in weekend a fost unul nefast pentru Andrei Ivan care a iesit de pe teren in minutul 20 al partidei cu Botev Plovdiv, solicitand schimbarea, dupa ce a acuzat dureri la picior.Antrenorul Eugen Neagoe a recunoscut ca au existat probleme cu Ivan dar ... citeste toata stirea