Andrei Ivan, asaltat de fanii turci pe aeroport!

Andrei Ivan a fost primit ca un superstar in Turcia. Olteanul a fost asaltat de fanii turci pe aeroport, dupa transferul socant de la Craiova.Andrei Ivan a plecat sub forma de imprumut in Turcia, de la Universitatea Craiova, iar fotbalistul a fost primit ca un superstar de fanii turci. Atacantul va evolua in a doua parte a acestui sezon la Adanaspor, echipa aflata pe penultimul loc in liga a doua din ... citește toată știrea