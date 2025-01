Andrei Ivan, la un pas sa plece de la Universitatea Craiova!

Andrei Ivan este aproape sa plece, dupa sase ani, de la Universitatea Craiova. O echipa din Turcia in doreste in aceasta iarna pe atacantul nascut la Moreni.Andrei Ivan ar putea pleca de la Universitatea in aceasta perioada de mercato, conform fanatik.ro. Din informatiile obtinute de site-ul de stiri sportive, fotbalistul in varsta de 27 de ani este dorit la o echipa din Turcia."Adanaspor este echipa din Turcia care vrea sa il ia pe Ivan sub forma de imprumut. Formatia din Adana, infiintata ... citește toată știrea