Gorjeanul Andrei Pitian, unul dintre putinii fotbalisti pregatiti de Pandurii care mai evolueaza in Liga 1, a revenit acasa dupa intrarea in vacanta. Pitian a trecut pragul unei noi clinici de recuperare medicala din localitate si a oferit si un tricou cadou personalului clinicii.Fotbalistul Andrei Pitian, fost jucator la Pandurii in perioada de glorie a echipei din Targu Jiu, cu care a jucat si in cupele europene, este unul dintre putinii jucatori gorjeni care mai activeaza in Liga 1. Acesta ... citeste toata stirea