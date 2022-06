Andrei Pitian va evolua tot in Liga 1. Cu ce echipa a semnat gorjeanul

Ardelenii de la U Cluj s-au intarit cu un jucator din Liga 1 inainte de startul noului sezon care va fi tot sub comanda lui Erik Lincar cel care a reusit sa promoveze cu echipa. Gorjeanul Andrei Pitian (26 de ani), fostul fundas al celor de la Chindia Targoviste, este prima mutare realizata de U Cluj inaintea startului noului campionat.Fostul pandur reuseste sa se mentina in prima liga si va juca la Cluj in noul sezon, dupa cum a anuntat oficial clubul clujean. "FC Universitatea Cluj a ... citeste toata stirea