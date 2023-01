Andries: Nerealizarile ne-au turnat plumb in picioare

CSM Targu Jiu a suferit o prima infrangere in acest an la handbal, formatia gorjeana fiind invinsa acasa de Gloria Bistrita. Diferenta dintre cele doua echipe este una considerabila, CSM fiind o echipa nou-promovata iar echipa din Bistrita fiind una mult mai experimentata.Gloria Bistrita nu a avut probleme la Targu Jiu decat in primele minute de joc, cand elevele lui Liviu Andries au reusit sa conduca pe tabela, gratie incurajarilor venite de la suporterii foarte numerosi de la meci. ... citeste toata stirea