Antrenor optimist la debutul pe banca CSM Targu Jiu

CSM Targu Jiu este pregatita pentru prima confruntare a anului 2023, sub comanda noului antrenor Kresimir Basic. Baschetbalistii au ocazia sa inceapa anul cu o victorie si sa incerce sa scape de ghinionul din prima parte a sezonului in care au facut multe jocuri bune dar nu au castigat.Meciul contra formatiei din Miercurea Ciuc conteaza pentru etapa a 13-a din Conferinta A din Liga Nationala. Antrenorul croat si-a facut deja o viziune asupra lotului si spune ca este multumit de modul in care ... citeste toata stirea