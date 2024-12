Ar putea juca la Targu Jiu si in 2025

Resitenii au avut parte de o prima parte de sezon 2024-2025 aproape de vis. Echipa antrenata de Flavius Stoican se claseaza pe podiumul Ligii 2 dupa 17 etape, pe locul 3, iar in Cupa Romaniei s-a calificat in sferturile de finala dupa ultimul meci al anului de la Targu Jiu.Presedintele formatiei antrenate de Flavius Stoican, Cristian Bobar, s-a declarat multumit de evolutia echipei si a vorbit despre planurile de viitor pe care si le doreste. Promovarea in prima liga, o semifinala de Cupa ... citește toată știrea