Arbitru gorjean implicat in scandalul momentului in Liga 1!

A izbucnit un scandal imens in Liga 1 dupa meciul FCSB - Dinamo, meci disputat duminica seara, si incheiat cu scorul de 2-1. Centralul Istvan Kovacs si arbitrul VAR Sorin Costreie sunt in centrul uni imens scandal dupa ce nu au acordat penalti la un hent in careu.Ros-albii au solicitat penalty in minutul 34, la un hent al lui Ngezana in propriul careu, dar arbitrul Istvan Kovacs nu a dat nimic, nefiind corectat din VAR si la cabine s-a intrat cu scor egal, 1-1.Pe imagini se vede cum Ngezana ... citește toată știrea