Au ajuns la a 6-a victorie din Seria C

Echipa de handbal masculin Juniori 2 a CSM Targu Jiu s-a impus duminica, 16 februarie, pe teren propriu, in fata echipei CSU Pitesti, scor 44-34, la pauza 24-10. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Seria C a Campionatului National.CSM Targu Jiu s-a impus fara probleme in runda cu numarul 7 din actuala stagiune, dupa ce a trecut de CSU Pitesti, la capatul unui meci in care a condus in permanenta pe tabela de marcaj. Prima repriza a apartinut in totalitate gorjenilor, care au intrat la ... citește toată știrea