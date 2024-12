Au ajuns la sapte victorii consecutive si sunt pe locul 1

Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu a inregistrat a 7-a victorie consecutiva din actuala stagiune. Echipa antrenoarei Paula Martinescu a trecut, pe teren propriu, de CS Novaci, scor 38-22, la pauza 16-8.Echipa pregatita de Paula Martinescu a incheiat anul pe primul loc in serie si este tot mai aproape de indeplinirea obiectivului, calificarea in Grupele Valoare.CSM Targu Jiu a incheiat in forta anul 2024, dupa o serie de 7 victorii consecutive care a propulsat echipa pe ... citește toată știrea