Au ajuns la sase victorii in noul sezon

CSM Targu Jiu a inregistrat duminica, 15 decembrie, a 6-a victorie consecutiva din actuala stagiune a Ligii 1 de Baschet Masculin. Gorjenii au trecut cu 111-56 de CSJ Prahova Ploiesti in meciul disputat la Targu Jiu din etapa a 7-a din Seria C.CSM Targu Jiu si a continuat seria victoriilor din Liga 1, dupa o noua partida reusita, in care a marcat, din nou, peste o suta de puncte. A fost un adevarat antrenament cu public, intr-un meci in care Giannis Damalis a rulat tot lotul avut la ... citește toată știrea