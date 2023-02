Au anuntat ca s-au despartit de trei jucatori

ACS Viitorul Targu Jiu a anuntat despartirea de trei jucatori din lot in aceasta iarna, dupa venirea antrenorului Calin Cojocaru. In perioada de la reluarea pregatirilor au plecat de la echipa Raul Opric, Adrian Stoian si Alex Sirbu.Portarul Raul Opric a fost primul plecat, acesta ajungand la echipa in vara anului trecut si jucand la Targu Jiu in 11 partide in acest sezon.Fundasul central Adrian Stoian a sosit tot in vara la echipa, odata cu antrenorul Florin Stinga fiind un jucator de baza ... citeste toata stirea