Au castigat seria si s-au calificat la Turneul Semifinal

Juniorii 2 ai CSM Targu Jiu s-au impus, la Caracal, in derby-ul Seriei C, contra CSS Caracal, scor 37-32. Gorjenii au castigat Seria C a Campionatului National si s-au calificat la Turneul Semifinal!Juniorii pregatiti de antrenorul Vali Popescu au facut un meci perfect pe terenul echipei din Caracal, care era liderului Seriei C inaintea partidei din weekend. Gorjenii au evoluat cu ambitie, cu dezinvoltura si au condus pe tabela pe tot parcursul meciului reusind o victorie cu scorul de 37-32 ... citește toată știrea