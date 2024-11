Au debutat cu o victorie in Campionatul National

Baschetbalistii U18 ai CSM Targu Jiu au debutat in weekend in Campionatul National U18. Gorjenii au castigat sambata, pe teren propriu, disputa cu CS Amicii Pitesti, cu scorul de 79-66.Sectia de baschet a CSM Targu Jiu a bifat in acest weekend un nou moment important consemnand prima victorie, la primul meci oficial, pentru echipa inscrisa in aceasta vara, in Campionatul National U18.Echipa de juniori este pregatita de fostul baschetbalist al CSM Targu Jiu, Stefan Nikolic, si s-a impus in ... citește toată știrea