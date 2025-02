Au facut un pas mare catre Turneul Final

Primul Turneu Semifinal pentru juniorii U14 de la CSM Targu Jiu s-a incheiat cu un bilant pozitiv. Juniorii gorjeni au reusit doua victorii in meciurile disputate in weekend la Targu Jiu.Echipa de baschet masculin U14 a CSM Targu Jiu a incheiat cu un bilant pozitiv meciurile din cadrul primului Turneu Semifinal din Grupa 1, disputat pe 8 si 9 februarie, la Targu Jiu. Baschetbalistii gorjenii au inregistrat doua victorii si un esec in cele doua zile de turneu.CSM Targu Jiu a trecut de Steaua ... citește toată știrea