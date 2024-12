Au iesit din pasa proasta inaintea meciului de pe Municipalul din Targu Jiu!

Dupa doua infrangeri consecutive, ACSM Resita a obtinut, sambata, o victorie importanta in lupta pentru play-off, scor 2-0 (2-0) in deplasare cu Ceahlaul, in etapa a 17-a a Ligii 2. Echipa lui Flavius Stoican va juca, marti, la Targu Jiu, in Cupa Romaniei.Banatenii s-au impus la Piatra Neamt prin golurile marcate de Nicusor Fota (5) si Mihai Dolghi (10, din penalty) si au urcat pe locul 3 in clasamentul provizoriu, peste Metaloglobus, echipa care va juca luni, in ultimul meci al rundei care ... citește toată știrea