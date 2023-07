CSM Targu Jiu a gasit extrema din Statele Unite dupa ce aericanul Ar Mond Davis, care semnase cu gruparea gorjeana in urma cu cateva zile, s-a accidentat. Ethan Wright va fi acum noua extrema a gruparii gorjene.Aflat in plin proces de reconstructie al lotului pentru sezonul 2023-2024 din Liga Nationala de Baschet Masculin, CSM Targu Jiu a operat o modificare in componenta lotului. Americanul Ar Mond Davis, care semnase cu gruparea gorjeana in urma cu cateva zile, nu va mai face parte din ... citeste toata stirea