Au interdictie la transferuri din partea FRF!

Perioada de transferuri din aceasta iarna s-a incheiat in data de 10 februarie 2025, campionatul Ligii 2 s-a reluat. Printre echipele din competitie care nu au efectuat nicio achizitie in aceasta pauza se numara Metaloglobus, FCU Craiova si Ceahlaul.Cel putin aparitia ultimelor doua echipe pe aceasta lista este interesanta, in conditiile in care amandoua si-au anuntat prin intermediul paginilor lor de Facebook cate doi jucatori noi semnati.Intr-un articol privind mutarile de pe piata ... citește toată știrea