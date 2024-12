Au invins cu scorul de 7-1 pe Jiul Rovinari

Echipa de fotbal din Targu Jiu nu a avut probleme nici la meciul cu Jiul Rovinari. CSM Targu Jiu a inregistrat sambata a 16-a victorie consecutiva in Liga a 4-a, dupa ce a trecut de Jiul Rovinari, scor 7-1, la pauza 1-0.CSM Targu Jiu s-a despartit tot cu o victorie de suporteri in acest an dupa ce a reusit o noua victorie pe teren propriu, a 16-a, in ultimul meci disputat pe Municipal in 2024.Cateva sute de curajosi au infruntat ploaia si vremea rece de la Targu Jiu, pentru a fi alaturi de ... citește toată știrea