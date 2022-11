Au invins liderul si vor sa ia trei puncte si cu a doua clasata

ACS Viitorul Targu Jiu va juca pe teren propriu in etapa a 14-a din Liga 2. Echipa lui Florin Stanga va intalni sambata, cu incepere de la ora 11:00, formatia aflata pe locul doi in clasament, Unirea Slobozia.ACS Viitorul Targu Jiu va intalni un adversar dificil in week-end, atunci cand echipa pregatita de Florin Stanga primeste vizita celei de-a doua clasate. Unirea Slobozia se anunta un adversar incomod desi echipa vizitatoare a avut si un meci in Cupa Romaniei in aceste zile. Cei din ... citeste toata stirea