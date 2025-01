Au invins Magura Cisnadie si s-au calificat in Turul 2!

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu s-a calificat in Turul 2 al Cupei Romaniei. Gorjencele au castigat sambata, 11 ianuarie, scor 27-26, confruntarea disputata, in deplasare, contra sibiencelor de la Magura Cisnadie.Prima repriza a confruntarii de la Cisnadie a fost una in care cele doua echipe si-au impartit perioadele de dominare. CSM Targu Jiu a inceput mai bine partida si a condus pe tabela in cea mai mare parte a timpului, chiar si la 4 goluri, in timp ce gazdele au reusit pe final ... citește toată știrea