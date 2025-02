Au jucat in 12 jucatori in meciul contra FCU Craiova!

Derby-ul dintre FCU Craiova si FC Arges, din prima etapa a anului din Liga 2 a fost castigat de pitesteni cu scorul de 1-0. In meciul disputat pe stadionul din Banie, in cadrul etapei a 18-a a Ligii 2, au avut loc cateva evenimente rar intalnite pe terenul de fotbal, o echipa avand pe teren in doua faze, 12 jucatori.In afara de golul venit dintr-un penalty produs de Meijer chiar la ultima faza din prima repriza, partida disputata marti seara, 25 februarie 2025, a oferit doua minute de joc in ... citește toată știrea