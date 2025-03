Au meci pe teren propriu in penultima etapa din Seria C

Echipa de handbal masculin Juniori 2 a CSM Targu Jiu va disputa miercuri, 19 martie, pe teren propriu, o noua partida in Seria C a Campionatului National, cu CSS Ramnicu Valcea. Meciul conteaza pentru etapa a 9-a si va incepe la ora 14:00.Prima parte a campionatului rezervat juniorilor 2 se apropie de final, iar handbalistii lui Vali Popescu au doua meciuri programate in aceasta saptamana.In prima partida, in penultima etapa din Seria C, echipa pregatita de Vali Popescu primeste vizita ... citește toată știrea