Au pierdut la scorul etapei dupa ce au trimis juniorii pe teren

Scor de maidan in Liga 2, la meciul din acest weekend al echipei din Mioveni. CS Mioveni se prezinta la meciuri cu juniorii, dupa tensiunile de la final de an, cand fotbalistii seniori au refuzat sa mai joace, dar e doar o echipa cu care adversarele din Liga 2 fac golaveraj.Sambata, 7 iulie, in etapa a 16-a, trupa din Mioveni a cedat cu 0-9 in fata celor de la Concordia Chiajna, in deplasare. Este a doua infrangere la rand in care echipa lui Dragos Stroe cedeaza la diferenta foarte mare,