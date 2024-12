Au ramas fara adversar in ultima etapa din acest an in Liga 2!

CS Mioveni este aproape de a intra in faliment dupa ce a oprit antrenamentele si a trimis jucatorii acasa. Echipa nu se va mai prezenta la meciul cu FCU Craiova din ultima etapa programata in acest an.FCU Craiova ar fi trebuit sa dea piept cu CS Mioveni in urmatoarea etapa de campionat, dar meciul nu se va mai disputa, fiindca argesenii au mari probleme financiare."Meciul cu FCU nu se mai joaca! Noi, cei mai experimentati jucatori, ne-am reziliat contractele. Nu au platit baremul si nu mai ... citește toată știrea