Au ratat obiectivul! FCU Craiova va juca in play-aut

Desi avea sanse minime, FCU Craiova spera la calificarea in play-off-ul Ligii 2 inainte de ultima runda a sezonului regular. Trebuia sa treaca de Metaloglobus, in deplasare, dar nu a reusit sa o faca si va evolua in play-out.FCU Craiova a pierdut intalnirea cu bucurestenii, meci care s-a disputat la Clinceni, scor 2-3, dar a jucat si cu un om in minus din minutul 77.Duelul trebuia sa aduca trei puncte pentru olteni, daca acestia voiau sa faca parte din grupa care va decide echipele ... citește toată știrea