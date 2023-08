ACS Viitorul Targu Jiu a incheiat serie de jocuri de verificare cu o remiza cu o formatie de Liga 3. Meciul disputat in deplasare cu Phoenix Buzias s-a incheiat cu scorul de 0-0.In ultimul test programat inainte de startul noului sezon al Ligii 2, ACS Viitorul Targu Jiu a remizat la Timisoara, cu scorul de 0-0, cu echipa din Liga 3 Phoenix Buzias, formatie care a evoluat in play-out-ul Seriei a 8-a, la prima sa participare in Liga 3, dupa ce sezonul trecut promovase din Liga 4.Partida a ... citeste toata stirea