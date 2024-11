Au spulberat liderul seriei si conduc in Liga 1!

Echipa de baschet a CSM Targu Jiu a reusit sa se impuna, sambata seara, in derby-ul oltenesc din Liga 1. Meciul disputat in Sala Sporturilor s-a incheiat cu victoria categorica a baschetbalistilor gorjeni, scor 113-46, in fata celor de la Universitatea Craiova.Sala Sporturilor din Targu Jiu a gazduit in acest weekend derby-ul Olteniei din Seria C a Ligii 1 de Baschet Masculin, dintre CSM Targu Jiu si CS Universitatea Craiova.Echipa pregatita de Giannis Damalis s-a impus categoric, scor ... citește toată știrea