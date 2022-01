Australia i-a anulat viza lui Novak Djokovic si vrea sa-l deporteze

"Astazi mi-am exercitat puterea in cadrul sectiunii 133C(3) a Legii Migratiei pentru a anula viza detinuta de domnul Novak Djokovic pe baza motivelor de sanatate si ordine si ca este in interesul publicului pentru a face acest lucru.Aceasta decizie vine ca urmare a ordinelor instantei federale si a celei familiale de pe 10 ianuarie 2022, care au suspendat o decizie anterioara de anulare pe baza viciilor de procedura.In aceasta decizie am luat in considerare cu atentie informatiile furnizate ... citeste toata stirea