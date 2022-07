Baschet: CSM Targu Jiu va juca in deplasare in prima etapa

CSM Targu Jiu si-a aflat adversarele din prima faza a competitiei: U-BT Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, SCM U Craiova, FC Arges Pitesti, CSM Targu Mures, CSM Ploiesti, Rapid Bucuresti si CSM VSKC Miercurea Ciuc. Echipa din Targu Jiu a fost repartizata in Conferinta 1 in prima faza a sezonului 2022-2023 din Liga Nationala de Baschet Masculin.Echipa pregatita de Claudiu Alionescu va juca in prima etapa a noului sezon, in deplasare, pe terenul echipei CSM Ploiesti, a informat csmtargujiu.ro. "Noua ... citeste toata stirea