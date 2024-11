Baschetbalist de la CSM Targu Jiu, convocat la selectie pentru nationala!

Baschetbalistul gorjean Flavius Toropu a fost convocat la o actiune de selectie in vederea alcatuirii lotului U20 al Romaniei, pentru Campionatul European U20, Divizia A, competitie care se va derula in 2025. Actiunea Federatiei Romane de Baschet are loc in perioada 17-24 noiembrie, la Targoviste.Dupa debutul excelent de sezon, cu 3 victorii consecutive in Liga 1, CSM Targu Jiu are si alte motive de bucurie. Pe adresa clubului gorjean a sosit o telegrama de convocare la o actiune de selectie ... citește toată știrea