Baschetbalistele U18 ale CSM lupta pentru turneul final

Echipa de baschet junioare CSM Targu Jiu Under 18 este in lupta pentru a participa la turneul final. Chiar daca e o echipa recent infintata, formatia gorjeana este calificata in grupele Turneului Semifinal.Echipa de baschet feminin Under 18 a CSM Targu Jiu a disputat trei meciuri oficiale la finalul saptamanii trecute. Formatia gorjeana este calificata in grupele Turneului Semifinal si a trebuit sa se deplaseze la Iasi.Elevele profesorului Toma Popescu au invins formatia gazda, CCS Unirea