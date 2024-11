Baschetbalistii au plecat in Harghita

Baschetbalistii CSM Targu Jiu au parte de o deplasare lunga in acest weekend, tocmai in Harghita. Acolo vor juca meciul cu Antares Gheorgheni care conteaza pentru etapa a 5-a din Grupa C a Ligii 1 de Bacshet Masculin.CSM Targu Jiu a inregistrat 4 victorii consecutive de la debutul campionatului si merge la Gheorgheni pentru un nou succes, extrem de important in lupta pentru sefia Grupei C. Baschetbalistii lui Giannis Damalis vor victoria la Gheorgheni si spun ca sunt pregatiti din toate ... citește toată știrea