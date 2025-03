Baschetbalistii de la CSM Targu Jiu au pierdut primul meci din Liga 1

CSM Targu Jiu a pierdut duminica, 16 martie, in deplasare, scor 65-68, cu Laguna Bucuresti, in etapa a 2-a din Grupa 1. A fost prima infrangere a CSM Targu Jiu in actuala stagiune a Ligii 1 de Baschet Masculin.Gazdele au fost cele care au deschis tabela in Lumina Arena din Bucuresti, dar CSM Targu Jiu a dat imediat replica prin Adrian Vaida si Alexandru Berca, cu primul cos de 3 puncte al meciului, pentru 2-5. Bucurestenii au avut insa un prim sfert mai bun, in care s-au impus cu 22-15.Desi ... citește toată știrea