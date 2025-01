Baschetbalistii de la CSM Targu Jiu incep anul cu o restanta

CSM Targu Jiu incepe anul 2025 in forta, cu doua meciuri in acest weekend, in Liga 1 de Baschet Masculin, ambele in deplasare. Baschetbalistii lui Giannis Damalis joaca vineri, 10 ianuarie, de la ora 12.00, restanta cu CSM CSU 2 Oradea, iar duminica, 12 ianuarie, de la ora 13.00, cu CS Universitar Targu Mures.Finalul de saptamana este incarcat pentru baschetbalistii pregatiti de antrenorul Giannis Damalis, care vor disputa doua partide in decurs de 3 zile.Prima confruntarea este programata ... citește toată știrea