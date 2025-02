Baschetbalistii gorjeni vor victoria si in ultimul meci din Seria C a Ligii 1

Baschetbalistii de la CSM Targu Jiu s-au deplasat la Ploiesti pentru ultimul meci din Grupa C a Ligii 1 de Baschet Masculin, in care vor juca cu CS Judetean Prahova Ploiesti. Partida programata miercuri conteaza pentru etapa a 14-a si va incepe la ora 14:00.CSM Targu Jiu, liderul incontestabil al Seriei C, grupa pe care a dominat-o de o maniera categorica, a mers la Ploiesti cu obiectivul clar de a castiga meciul.Gorjenii vor sa isi respecte statul de lider al seriei si sa incheie prima ... citește toată știrea