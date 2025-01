Baschetbalistii joaca duminica primul meci pe teren propriu in 2025!

CSM Targu Jiu va disputa in acest weekend primul meci de pe teren propriu din acest an. Intr-un meci care conteaza pentru etapa a 10-a din Grupa C din Liga 1 de Baschet Masculin, echipa pregatita de grecul Giannis Damalis se va confrunta cu BC CSU 2 Sibiu.CSM Targu Jiu a inceput anul in forta, cu doua victorii inregistrate weekend-ul trecut, dupa ce a castigat contra celor de la Oradea si Targu Mures.La primul meci din 2025 in fata propriilor suporteri, baschetbalistii echipei noastre vor ... citește toată știrea