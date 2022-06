Berculescu va juca si sezonul viitor la Targu Jiu

Baschetbalistul gorjean Camil Berculescu va evolua si in urmatorul sezon la echipa de baschet a CSM Targu Jiu. Jucatorul nascut la Targu Jiu, vicecampion national in acest sezon la baschet 3*3 cu CSM Targu Jiu, a semnat prelungirea contractului si va evolua in sezonul 2022-2023 tot la Targu Jiu.Oficialii CSM Targu Jiu au inceput deja parafarea contractelor cu jucatorii din lot care au evoluat si sezonul trecut la gruparea gorjeana. CSM Targu Jiu a informat ca pune foarte mult accentul si pe ... citeste toata stirea