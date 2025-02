Biletele pentru meciul cu Bosnia se vand ca painea calda!

Se anunta o atmosfera de gala la meciul de debut al nationalei Romaniei in preliminariile Campionatului Mondial. S-au vandut deja peste 15 mii de bilete in prima ora dupa ce au fost scoase la vanzare iar in 24 de ore s-a ajuns la 30 000.Biletele pentru Romania - Bosnia au fost puse in vanzare vineri, 21 februarie, de FRF. Preturile sunt cele anuntate anterior de federatie: 40-75 de lei la peluze, 75-100 de lei la tribune si 400-650 de lei la zona VIP. Copiii cu varsta sub 14 ani vor plati ... citește toată știrea