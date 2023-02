Biletele pentru meciul cu CSM Bucuresti de la Targu Jiu, aproape epuizate

Cu o saptamana inaintea meciului pe care handbalistele de la CSM Targu Jiu il sustin in Liga Florilor cu CSM Bucuresti, biletele sunt aproape epuizate. Conducerea clubului a anuntat ca trei sferturi din bilete au fost epuizate.CSM Targu Jiu a pus deja de o saptamana bilete in vanzare pentru meciul cu CSM Bucuresti. Fiind vorba de liderul primei ligi si o echipa care face spectacol pe teren, era de asteptat o cerere mare de bilete. Cei care doresc sa fie prezenti in sala la marele meci mai pot ... citeste toata stirea