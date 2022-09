Burleanu a anuntat numele selectionerului dorit pentru Euro 2024

Razvan Burleanu a anuntat ca Edi Iordanescu este selectionerul dorit de FRF pentru preliminariile Euro 2024. In ciuda retrogradarii in Divizia C a Ligii Natiunilor si a rezultatelor foarte slabe, federalii au in continuare incredere ca actualul antrenor al primei reprezentative este cea mai buna varianta.Burleanu a dezvaluit ca vineri va avea loc o sedinta a Comisiei Tehnice, urmata de una a Comitetului Executiv, iar apoi se va anunta decizia finala in privinta selectionerului.Cu toate ca ... citeste toata stirea