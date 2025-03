Calculele lui Mirel Radoi in lupta pentru titlu!

In ultima etapa a sezonului regular, primele doua clasate, FCSB si Universitatea Craiova, se intalnesc duminica, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. Antrenorul oltenilor, Mirel Radoi, considera ca echipa sa are un atu, tinand cont ca adversarul vine dupa un meci jucat la mijlocul saptamanii in Europa League si ca presiunea este pe gazde la jocul de duminica.Mirel Radoi a simplificat calculele in lupta pentru titlu, spunand ca sansele ar fi foarte mari in cazul in care Universitatea Craiova ... citește toată știrea