Calculele lui Radoi pentru a indeplini obiectivul la Craiova

Mirel Radoi si-a inceput al doilea mandat la Universitatea Craiova cu doua victorii. Tehnicianul oltenilor spune ca echipa mai are nevoie de un succes pentru a fi cu un picior in play-off.Mirel Radoi spune ca nu se uita in curtea rivalelor, deoarece Stiinta depinde numai de propriul parcurs in tentativa de a cuceri titlul. Radoi, a vorbit, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Unirea Slobozia, despre calculele pe care si le-a facut pentru calificarea in play-off."Mai avem ... citește toată știrea