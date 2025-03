Calificare a gorjenilor dupa victoria categorica de la Arad

Echipa de baschet masculin U16 a CSM Targu Jiu a obtinut in weekend o noua victorie in Grupa J din Faza a II-a Zonala a Campioantului National, dupa ce a trecut, in deplasare, de Valbon Arad, scor 87-55. Cu victoria de la Arad, CSM Targu Jiu a castigat Grupa J si s-a calificat in faza superioara a competitiei.Echipa de baschet masculin U16 a CSM Targu Jiu a castigat confruntarea cu Valbon Arad, scor 87-55. A fost a treia victorie consecutiva a baschetbalistilor gorjeni in faza a doua a ... citește toată știrea