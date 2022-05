Calificare chinuita in finala barajului pentru campioana din Seria 7

Campioana Seriei a 7-a din Liga 3, serie in care a evoluat si Pandurii, CSM Resita, s-a calificat cu emotii in finala barajului de promovare in Liga 2. Echipa lui Dan Alexa a defilat in serie si in meciurile din play-off dar a avut probleme sa se impuna cu CSC Ghiroda.A fost tensiune mare in Valea Domanului la returul barajului semifinal de promovare in Liga 2 dintre CSM Resita si CSC Ghiroda si Giarmata Vii, terminat la scorul de 1-1. Resitenii, care au fost lideri in seria 7 intregul sezon, ... citeste toata stirea