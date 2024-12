Campioana de iarna a Ligii 2 a incheiat anul la Targu Jiu!

FK Miercurea Ciuc, campioana de iarna a Ligii 2, a disputat ultimul joc oficial din acest an la Targu Jiu. Desi nu a reusit sa se califice in sferturile Cupei Romaniei, unde s-a oprit in faza grupelor, liderul din Liga 2 are satisfactia jocului bun din campionat.In etapa a 3-a din Cupa Romaniei, formatia din Miercurea Ciuc a remizat, scor 0-0, chiar cu ACSM Resita, intr-un duel care a avut loc la Targu Jiu. Pentru a se califica mai departe, elevii lui Robert Ilyes aveau nevoie de o victorie. ... citește toată știrea