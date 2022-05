Campioana Gorjului, decisa cu trei etape inainte de finalul sezonului

Programata in week-end, etapa a 3-a din play-off in Liga 4 Gorj nu a avut decat un meci disputat. Partida de la Turceni dintre liderul campionatului si International Balesti nu s-a jucat pentru ca oaspetii nu s-au prezentat.CSO Turceni a avut cel mai usor meci din acest sezon sambata, cand ar fi trebuit sa joace cu International Balesti, ultima in clasamentul la zi al Ligii 4, in play-off. Cum oaspetii nu s-au prezentat la meci, cei de la Turceni s-au fotografiat cu staff-ul si au plecat sa ... citeste toata stirea